Tuzla'da iki otomobil birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da iki otomobil birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika

Tuzla'da iki otomobil birbirine girdi: 1 yaralı

6 saat önce

Tuzla'da seyir halinde olan iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi.

Tuzla'da iki otomobil birbirine girdi: 1 yaralı, System.String[]

Tuzla'da seyir halinde olan iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.


Tuzla Şifa Mahallesinde saat 16.15 sıralarında meydana gelen kazada, yolda seyir halinde olan bir otomobil U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada iddiaya göre arkadan gelen başka bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada Fahri Oflas isimli sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralanırken diğer aracın sürücüsü Ogün Kırca kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana gelirken araçlardan biri kullanılamaz hale geldi.


Görgü tanığı bir vatandaş; "Galiba beyaz araç siyah aracı sollamaya çalıştı. O arada çarpıştılar, siyah araç dönerek duvara girdi. Yaşlı bir amca vardı o arabadan çıkamadı itfaiye geldi çıkardı. Onu götürdüler" dedi. - İSTANBUL

Tuzla, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul Sancaktepe'de minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı
Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı

Son Dakika Haberleri
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:22:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla'da iki otomobil birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]