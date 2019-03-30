Tuzla'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN -İstanbul DHA)Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıKaza saat 17.00 sıralarında Tuzla Üniversite Caddesi'nde meydana geldi.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN -İstanbul DHA)



Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı



Kaza saat 17.00 sıralarında Tuzla Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu 06 LSS 94 plakalı aracın sürücüsü Tarık Bulut hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Feci kazada diğer aracın sürücüsü Esin Sürücü ve yanındaki Gazal Karakoç da yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.











Görüntü Dökümü:



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-Kaza yapan araçların görüntüsü



-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü



-Polis ekiplerinin görüntüsü



-Ambulanstan görüntü



-Genel ve detay görüntüler?

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