Son Dakika Haberleri: Tuzla'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Tuzla'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

1 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN -İstanbul DHA - TUZLA'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıKaza saat 17.00 sıralarında Tuzla Üniversite Caddesi'nde meydana geldi.

Tuzla'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - TUZLA'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza saat 17.00 sıralarında Tuzla Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu 06 LSS 94 plakalı aracın sürücüsü Tarık Bulut hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Feci kazada diğer aracın sürücüsü Esin Sürücü ve yanındaki Gazal Karakoç da yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

                                                                                                          

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:26 Kaynak: DHA

İstanbul, Üniversite Caddesi, Tuzla, Güncel
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