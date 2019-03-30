Tuzla'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
1 saat önce
Çağrı ÇALIŞKAN -İstanbul DHA - TUZLA'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıKaza saat 17.00 sıralarında Tuzla Üniversite Caddesi'nde meydana geldi.
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA
- TUZLA'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaza saat 17.00 sıralarında Tuzla Üniversite Caddesi
'nde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu 06 LSS 94 plakalı aracın sürücüsü Tarık Bulut
hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Feci kazada diğer aracın sürücüsü Esin Sürücü ve yanındaki Gazal Karakoç da yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:26 Kaynak: DHA
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