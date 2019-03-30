Tuzla'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
56 dakika önce
Çağrı ÇALIŞKAN -İstanbul DHA - TUZLA'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıKaza saat 17.00 sıralarında Tuzla Üniversite Caddesi'nde meydana geldi.
Çağrı ÇALIŞKAN -İstanbul DHA - TUZLA'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaza saat 17.00 sıralarında Tuzla Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu 06 LSS 94 plakalı aracın sürücüsü Tarık Bulut hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Feci kazada diğer aracın sürücüsü Esin Sürücü ve yanındaki Gazal Karakoç da yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:07 Kaynak: DHA
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