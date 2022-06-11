Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

11.06.2022 16:45

İstanbul'un Tuzla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şifa Mahallesi Şekerpınar Caddesi'nde, F.K. idaresindeki 34 UE 1615 plakalı ve H.K. yönetimindeki 34 GB 8302 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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