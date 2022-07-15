Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

15.07.2022 11:06

İstanbul Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İstanbul Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydıntepe Mahallesi Sahilyolu Bulvarı'nda seyreden Murat Y. idaresindeki 34 EHT 648 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve ters istikamete dönüş yapmaya çalışan Melika S'nin kullandığı 34 ZMA 83 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Melika S. ile diğer araçta bulunan kadın ve çocuk yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar da olay yerinden kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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