Orhanlı Mahallesi Fettah Başaran Caddesi'nde TEM Otoyolu istikametinde ilerleyen R.A idaresindeki 34 LB 8337 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak üzere olan Z.K'nin kullandığı 34 BDS 607 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaynak: AA

Orhanlı Mahallesi, TEM Otoyolu, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tuzla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.