Tuzla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

17.08.2022 14:58

Tuzla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı.

Tuzla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı.

Orhanlı Mahallesi Fettah Başaran Caddesi'nde TEM Otoyolu istikametinde ilerleyen R.A idaresindeki 34 LB 8337 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak üzere olan Z.K'nin kullandığı 34 BDS 607 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken hafif yaralan iki sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

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YOLCU OTOBÜSÜNDE BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI YOLCU OTOBÜSÜNDE BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI
Kaynak: AA

Orhanlı Mahallesi, TEM Otoyolu, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika
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