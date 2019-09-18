Tuzla'da ikinci panik... alevler yükseldi çevredekiler kaçıştı
1 saat önce
Tuzla'daki fabrika yangınında meydana gelen patlama sonrası itfaiyenin çalışması sürerken bir anda alevler arttı.
Tuzla Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:29 Kaynak: DHA
'daki fabrika yangınında meydana gelen patlama sonrası itfaiyenin çalışması sürerken bir anda alevler arttı. Çevredekiler ve itfaiyeciler panik içinde kaçıştı. O anlar kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Yükselen alevler
-Panikle kaçışanlar
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