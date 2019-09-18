Son Dakika Haberleri: Tuzla'da ikinci panik... alevler yükseldi çevredekiler kaçıştı
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Tuzla'da ikinci panik... alevler yükseldi çevredekiler kaçıştı

1 saat önce

Tuzla'daki fabrika yangınında meydana gelen patlama sonrası itfaiyenin çalışması sürerken bir anda alevler arttı.

Tuzla'da ikinci panik... alevler yükseldi çevredekiler kaçıştı, System.String[]
Tuzla'daki fabrika yangınında meydana gelen patlama sonrası itfaiyenin çalışması sürerken bir anda alevler arttı. Çevredekiler ve itfaiyeciler panik içinde kaçıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Yükselen alevler
-Panikle kaçışanlar

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Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:29 Kaynak: DHA
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