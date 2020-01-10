Tuzla'da inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın çıktı. - Son Dakika

Tuzla'da inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın çıktı.

20 dakika önce

Tuzla'da inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın çıktı.

Tuzla'da inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın çıktı., System.String[]

Tuzla'da inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
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