Tuzla'da inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın çıktı. - Son Dakika

Tuzla 'da inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.