Tuzla'da inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın çıktı. - Son Dakika

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Tuzla'da inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın çıktı.
20 dakika önce
Tuzla'da inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
Tuzla'da inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL
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