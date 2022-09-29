TUZLA'DA İNŞAATTAKİ İŞÇİ YELEKLİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KOVALAMACAYLA YAKALANDI

TUZLA'da işçi gibi giyinerek hırsızlık yapmak için inşaata giren 4 şüpheliyle polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. O sırada şüphelilerden biri ayağına isabet eden kurşun sonucu yaralandı. 4 şüpheli olay yerinde, 3 şüpheli de inşaatta yakalandı.

Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi'ndeki Yeni Hal inşaatına dün saat 07.20 sıralarında iddiaya göre, maske, eldiven ve turuncu işçi yeleği giyen 4 şüpheli, hırsızlık yapmak için girdi. İşçi kıyafetleri giyen şüphelileri fark edenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri inşaat alanına geldi. Polisleri gören 4 şüpheli, inşaat malzemeleri çalamadan geldikleri araca binerek kaçmaya çalıştı. Polis ile şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Polisler kaçan aracın tekerleklerine ateş açarak durdurdu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ VURULARAK YAKALANDI

Polislerin uyarılarına rağmen kaçmaya çalışan şüphelilerden ayağına ateş edilen S.G.(41) ile E.G.(29), E.G.(50) ve S.E.(19) olay yerinde yakalandı. Yaralanan S.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çalışmaların devamında ise inşaat alanında saklandığı tespit edilen F.A.(20), S.A.(29) ve O.K.(20) isimli 3 şüpheliyi daha yakaladı. Yakalanan şüphelilerin hırsızlık, yaralama ve benzeri asayiş suçlarından çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.

Olayın görgü tanığı Öner Arıl, Harekat halindeyken polis aracı burada duruyordu. Direkt ateş açtılar. Kurşunlardan biri benim aracıma sekti. Hırsızların peşinden kovalamaya devam ettiler. İnşaat alanına gireceklermiş herhalde dedi