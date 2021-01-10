Tuzla'da intihara kalkışan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da intihara kalkışan kişi ağır yaralandı

10.01.2021 06:23
Tuzla'da intihara kalkışan kişi ağır yaralandı

TUZLA'da bir kişi askeri personel olan kuzeninin beylik tabancası ile intihara kalkıştı.

TUZLA'da bir kişi askeri personel olan kuzeninin beylik tabancası ile intihara kalkıştı. Başından ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 00.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Şeker Sokak'ta bir otomobilin içinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, askeri personel olan kuzeni ile birlikte bir arkadaşlarını ziyarete gitti. Üç arkadaş oturdukları sırada ismi öğrenilemeyen kişi, bunaldığını ve biraz arabada oturmak istediğini söyleyerek kuzenine ait otomobilin anahtarını alıp dışarı çıktı. Bir müddet otomobilin içinde oturduktan sonra torpido gözünde bulunan kuzeninin beylik tabancasını alarak başına dayadı ve tetiği çekti. Silah sesi ile dışarı fırlayan arkadaşları talihsiz adamı otomobilin kapısından dışarı sarkmış ve kanlar içinde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başından vurulmuş ve ağır yaralı olan kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve otomobilin içinde incelemelerde bulundu. Yerde bulunan bir adet boş mermi kovanı incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Görgü tanığı Fikret Birdal yaşananlarla ilgili olarak; "Ses duydum ondan sonra camdan baktım. Aradan üç dakika geçti, ambulans geldi. Ambulansa alıp götürdüler." şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Okur
Kaynak: DHA
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