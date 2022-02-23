Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi - Son Dakika
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Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

23.02.2022 01:05

Tuzla'da bir mukavva fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla'da bir mukavva fabrikasında yangın çıktı. Alevler, yat atölyesi ile iki depoya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan mukavva fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, fabrika yakınındaki yat üretimi yapılan bir atölye ile bir iplik deposuna sıçradı. Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir diğer depoya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve çevre ilçeler ile Avrupa Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, söndürme çalışmaları dronla havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

YORUMLAR
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Son dakika haber! Tuzla'daki bir iplik deposunda yangın çıktı (2) Son dakika haber! Tuzla'daki bir iplik deposunda yangın çıktı (2) Tuzla'daki fabrika yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor Tuzla'daki fabrika yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

İtfaiye, Yangın, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi - Son Dakika
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