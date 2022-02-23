TUZLA'DA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN//Havadan görüntülerle (3) - Son Dakika
Üye Girişi

TUZLA'DA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN//Havadan görüntülerle (3)

23.02.2022 00:55
TUZLA'DA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN//Havadan görüntülerle (3)

TUZLA'da iplik fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

TUZLA'da iplik fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatısına ve yandaki karton deposuna sıçradı. Olay yerine çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Aydınlı Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı üzerinde bulunan iplik fabrikasında saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatısına daha sonra fabrikanın yanında bulunan karton deposuna sıçradı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçları ve köpüklü suyla müdahale etti. Polis ekipleri bulvarı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul

YORUMLAR
500
BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI KAYSERİ-EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI KAYSERİ-EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI

İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN//Havadan görüntülerle (3) - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Hull City'de taraftarlar kötü gidişata tepki gösterdi!
00:41 Putin'den Ukrayna'ya kritik mesaj! İlişkilerin normale dönmesi için 4 şart koştu
00:13 Vlahovic, Juventus formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçında tarih yazdı!
23:57 Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı
23:52 Çantadan para aldığı iddia edilen gazeteci Metin Özkan'dan açıklama geldi: Saçma sapan montaj, iftira bir haber
23:25 Konyaspor taraftarı çok sinirlendi! Serdar Gürler'den galibiyet sonrası tepki toplayan hareket
23:04 ABD'den, Erdoğan'ın Rusya tepkisine yönelik açıklama geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
22:49 Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı
22:35 Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı
22:33 Son Dakika: Putin'in kararına Biden'dan sert cevap: Rusya ağır bedel ödeyecek.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 01:01:37. #1.11#
SON DAKİKA: TUZLA'DA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN//Havadan görüntülerle (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement