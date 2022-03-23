Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

23.03.2022 14:23

Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralıİSTANBUL Tuzla'da yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün olduğu otomobil, kamyon ile çarpıştı.

Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL Tuzla'da yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün olduğu otomobil, kamyon ile çarpıştı. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, 13.00 sıralarında Tuzla'da Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. 34 EHK 836 plakalı otomobil sürücüsü M.O. yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil sürücüsü, karşı istikametten gelen 41 YM 427 plakalı kamyon ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan M.O. sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu ağır olan araç sürücüsü ile yaralı kamyon şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle oluşan trafik, araç kaldırıldıktan sonra normale döndü.

Olay yerinde bulanan Aziz Kahraman, "Yer ıslak olduğu için araç kamyonete vurdu. Hem kamyon hem otomobil şoförü yaralı. Durumu ağır dediler." şeklinde konuştu.

Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

YORUMLAR
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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı Otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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