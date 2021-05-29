Tuzla'da, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde mehter takımı konser verdi - Son Dakika

Tuzla'da, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde mehter takımı konser verdi

Tuzla'da, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde mehter takımı konser verdi.

Tuzla'da, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde mehter takımı konser verdi. Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçmeler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte İstanbul'un fethi sırasında şehit düşenler için lokma dağıtıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte mehter takımının konseri yoğun ilgiyle karşılandı. Kutlamaya katılan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul'un fethinin önemine değinerek, fethin gelecek nesillere hatırlatılarak nice yıllarının kutlanacağını söyledi. Yazıcı, ecdadın İstanbul'un kurtuluşunda yedi düvele karşı savaş verdiğini belirterek, fethin birlik ve beraberliğe zemin oluşturmasını istediklerini dile getirdi.

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