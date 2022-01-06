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Tuzla'da işten çıkarılan Oppo çalışanları, fabrika önünde eyleme başladı - Son Dakika

Tuzla'da işten çıkarılan Oppo çalışanları, fabrika önünde eyleme başladı

06.01.2022 15:56
Tuzla'da işten çıkarılan Oppo çalışanları, fabrika önünde eyleme başladı

Tuzla'da cep telefon markası Oppo ürünlerinin üretimi yapılan fabrikada çalışan yaklaşık 500 işçi, küresel kriz gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Tuzla'da cep telefon markası Oppo ürünlerinin üretimi yapılan fabrikada çalışan yaklaşık 500 işçi, küresel kriz gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler fabrika önünde eyleme başlayarak yaşanan işçi kıyımını protesto etti.

Tuzla'da bulunan ve Oppo ürünlerinin üretiminin yapıldığı fabrikada iddiaya göre, sendikalaşmaları ve küresel kriz öne sürülerek yaklaşık 500 işçi işten çıkarıldı. İşten atılan Oppo çalışanları işten atmaları protesto etmek için Oppo üretim fabrikasının önünde bir araya geldi. İşçiler yaşanan işçi kıyımını ve sendikanın sessiz kalmasını protesto etti. Toplanan işçiler fabrikanın önünde slogan atarak fabrika yönetiminden açıklama yapılmasını istedi.

İşten çıkarılan işçi Şirin Aydın, "Ben kronik hastayım. İşten çıkarıldığım için ilaçlarımı alamıyorum. Benim kullandığım ilaçların fiyatı 13 bin TL ben ve 2 arkadaşım işe girerken durumumu söylemiştim biliniyordu. Bu söylentiler çıkınca ben ve 2 arkadaşım durumu öğrenmek için fabrika sorumluları ile iletişime geçtik bize böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Ben şimdi ilaçlarımı alamıyorum. Sendikadan kimse bizimle iletişime geçmedi. Çok mağdur edildik" dedi.

İşten çıkarılan işçi Mesut Baydi, "Ben Oppo çalışanıyım aynı zamanda Oppo depo sorumlusuyum. Bizi 28 Aralık'tan itibaren tatile çıkardılar. 3 Ocak itibariyle arkadaşlarımızı telefonla teker teker arayarak işten çıkarıldıklarını söylemeye başladılar. Bazı arkadaşlarımıza ise evlerine işten çıkarıldıklarına dair noter imzalı kağıtlar gitmiş. Arkadaşlar beni arayıp söyleyince haberim oldu. Sonrasında beni telefonla arayarak işten çıkarıldığım söylendi. Biz buradayız bize bir açıklama yapılmasını istiyoruz "dedi.

(Muharrem Çam - Halit Arslan-İHA)

Tuzla'da işten çıkarılan Oppo çalışanları, fabrika önünde eyleme başladı
Tuzla'da işten çıkarılan Oppo çalışanları, fabrika önünde eyleme başladı
Tuzla'da işten çıkarılan Oppo çalışanları, fabrika önünde eyleme başladı
Tuzla'da işten çıkarılan Oppo çalışanları, fabrika önünde eyleme başladı
Tuzla'da işten çıkarılan Oppo çalışanları, fabrika önünde eyleme başladı

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Fabrika, Tuzla, işçi, Oppo, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da işten çıkarılan Oppo çalışanları, fabrika önünde eyleme başladı - Son Dakika


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