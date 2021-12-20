TUZLA'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; ALTINDA KALAN KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI - Son Dakika

Tuzla'da bir inşaatta yapılan çalışmalar esnasında istinat duvarı çöktü. Enkaz altında kalan bir işçi, 2 saatlik çalışma sonucu ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi'nde bulunan Deri Sanayi Sitesinde meydana geldi. Bir inşaatta yapılan çalışmalar sırasında istinat duvarı çöktü. İnşaat işçisi Çetin Bayın(40) göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri enkaz altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalara AFAD ekipleri de katıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Çetin Bayın, ağır yaralı şekilde enkaz altından çıkarıldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.