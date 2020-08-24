Tuzla'da 'iyilik hasatı' - Son Dakika

TUZLA'da, ilk ve ortaokul öğrencileri, 'Benim Bostanım' projesi ile toprağı ekip biçmeyi öğrenirken, aynı zamanda kendi emekleriyle yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, yardımlaşmayı öğreniyor.

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi öğrencileri, 'Benim Bostanım' projesine katılarak kendi elleriyle ekip, biçmeyi öğrenirken, aynı zamanda kendi yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğreniyor.

"PROJEYE KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZ İLE GURUR DUYUYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Doğa sevgisini ve toprağın bereketini sevgili öğrencilerimizin yaşayıp öğreneceği bir proje gerçekleştirdik. Bu proje Z kuşağını tabiat ve doğa ile buluştururken, toprağın bereketi ile iyilik duygusunun ve paylaşmanın mutluluğunu da birebir yaşamalarını sağladı. Projeye katılan öğrencilerimiz kendi elleriyle yetiştirdikleri sebzeleri yine kendileri topladı ve bunları kendileri büyüklerimize dağıttı. Proje bu toprakların özü olan iyilik, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu Anadolu topraklarının bereketi ile nasıl özdeşleştiğini bir kez daha gösterdi. Projeye katılan öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz. Bizler de her zaman kendileri ile böylesi güzel projeler için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.