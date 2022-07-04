Tuzla'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

Tuzla Belediyesi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, MSÜ Deniz Harp Okulu, İTÜ Denizcilik Fakültesi, Piri Reis Üniversitesi ve yelken kulüplerinin katılımıyla Kabotaj Bayramı Tuzla'da festival havasında kutlandı. Dragon boat yarışları, fly board, yelken, su jeti gösterileri ile birlikte çeşitli aktivitelerin düzenlendiği festival vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Tuzla Belediyesi 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu dolayısıyla Milli Bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle özel bir festival düzenledi. Türkiye'nin tek gemi gençlik merkezi olan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi önünde yapılan festival kapsamında Dragon Boat Yarışları, Fly Board, Yelken, Su Jeti gösterileri ile birlikte çeşitli aktiviteler düzenlendi. Festivale İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival kapsamında İstanbul'da bulunan kürek takımların katılımı ile yapılan dragon boat yarışları nefes kesti. Başkan Yazıcı fenomenler ile birlikte gazetecilere karşı özel bir dragon boat yarışına katıldı. Yarış keyifli anlara sahne oldu.

'KABOTAJ BİZİM İÇİN ONUR BAYRAMIDIR'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Bugün İstanbul'un Doğu Yakası Tuzla'dayız ve Marmara Denizi'nin kıyısındayız. Su sporları için bir festival diyoruz ama aslında amacımız kabotaj bayramını su sporlarıyla beraber kutlayabilmektir. Bugün burada birçok yarışlar yapılacak. Tuzla denilince akla deniz gelsin dediğimizde ki tüm paydaşlarımızla birlikte özellikle Deniz Harp Okulu, Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi gibi su sporlarında faaliyet yapan birçok spor kulübü de dahil olmak üzere bugün buradayız. Sudaki bütün oyunlar, yelken, kano, kürek, Dragon Boat yarışları dahil olmak üzere Fly Board yarışları yapıldı. İnşallah çok güzel etkinliklerle yağlı kazık dahil olmak üzere günü tamamlayacağız. Kabotaj bizim için bir onur bayramıdır aslında. 1935'de kabotaj ve 2007'de ise sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla birlikte Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanıyor. Sadece Anadolu değil mavi vatanın da evlatları olarak biz bu mücadeleyi veriyoruz. Geleceğe yönelik denizi, denizciliği ve denizciyi sevdirmek yönünde de çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bugün sosyal medya fenomenleri ve influencerlerle dragon boat'da yarışacağız. Buradaki amacımız farkındalığı artırmak. Gün geçtikçe de denizlerimize olan farkındalık artırılıyor. Denizi de toprak gibi işleyerek deniz ürünlerimize ve denizdeki kaynaklarımıza da sahip çıkmaya çalışıyoruz' dedi.

'SU SPORLARI TUZLA İÇİN ÖNEMLİ'

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, "Bugün çok güzel ve çok mutlu bir gün. Başlangıçta Fly Board gösterilerini izledik daha sonra jet ski gösterilerini izledik şu anda dragon gösterileri başladı. Dolayısıyla su sporlarıyla dolu bir günü yaşıyoruz. Bu günü bize yaşatan başta Tuzla Belediye başkanına kıymetli ekibine tüm paydaşlarına çok teşekkür ediyorum. Su sporları Tuzla için önemli diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Tuzla denizcilikle anılan ve tersaneleriyle meşhur bir ilçemiz. Bugün hem kabotaj ve denizcilik bayramını kutluyoruz hem de su sporları festivali yapıyoruz. Bu anlamda Tuzla da kano ve kürek sporlarının daha ileriye gitmesi adına önemli bir gün diye düşünüyorum. Tuzla da yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin suyu ve su sporlarını görünce sudaki egzersiz ve hareketleri görünce onların da su sporlarına olan ilgisi artacaktır. Bu bakımdan bu festivalleri çok önemsiyoruz? diye konuştu.

'HEYECANLIYIZ'

Dragon yarışmasına katılacağını belirten Tuğçe Yeşilova, 'Çok heyecanlıyız. Yarışı bekliyoruz. Normalde tenis ve kürekle uğraşıyorum. Ekipteki arkadaşlarımın bir kısmı ilk defa yarışacak o yüzden heyecanlıyız dedi.