Tuzla'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

04.07.2022 09:10

Tuzla Belediyesi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, MSÜ Deniz Harp Okulu, İTÜ Denizcilik Fakültesi, Piri Reis Üniversitesi ve yelken kulüplerinin katılımıyla Kabotaj Bayramı Tuzla'da festival havasında kutlandı.

Tuzla Belediyesi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, MSÜ Deniz Harp Okulu, İTÜ Denizcilik Fakültesi, Piri Reis Üniversitesi ve yelken kulüplerinin katılımıyla Kabotaj Bayramı Tuzla'da festival havasında kutlandı. Dragon boat yarışları, fly board, yelken, su jeti gösterileri ile birlikte çeşitli aktivitelerin düzenlendiği festival vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Tuzla Belediyesi 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu dolayısıyla Milli Bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle özel bir festival düzenledi. Türkiye'nin tek gemi gençlik merkezi olan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi önünde yapılan festival kapsamında Dragon Boat Yarışları, Fly Board, Yelken, Su Jeti gösterileri ile birlikte çeşitli aktiviteler düzenlendi. Festivale İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival kapsamında İstanbul'da bulunan kürek takımların katılımı ile yapılan dragon boat yarışları nefes kesti. Başkan Yazıcı fenomenler ile birlikte gazetecilere karşı özel bir dragon boat yarışına katıldı. Yarış keyifli anlara sahne oldu.

'KABOTAJ BİZİM İÇİN ONUR BAYRAMIDIR'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Bugün İstanbul'un Doğu Yakası Tuzla'dayız ve Marmara Denizi'nin kıyısındayız. Su sporları için bir festival diyoruz ama aslında amacımız kabotaj bayramını su sporlarıyla beraber kutlayabilmektir. Bugün burada birçok yarışlar yapılacak. Tuzla denilince akla deniz gelsin dediğimizde ki tüm paydaşlarımızla birlikte özellikle Deniz Harp Okulu, Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi gibi su sporlarında faaliyet yapan birçok spor kulübü de dahil olmak üzere bugün buradayız. Sudaki bütün oyunlar, yelken, kano, kürek, Dragon Boat yarışları dahil olmak üzere Fly Board yarışları yapıldı. İnşallah çok güzel etkinliklerle yağlı kazık dahil olmak üzere günü tamamlayacağız. Kabotaj bizim için bir onur bayramıdır aslında. 1935'de kabotaj ve 2007'de ise sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla birlikte Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanıyor. Sadece Anadolu değil mavi vatanın da evlatları olarak biz bu mücadeleyi veriyoruz. Geleceğe yönelik denizi, denizciliği ve denizciyi sevdirmek yönünde de çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bugün sosyal medya fenomenleri ve influencerlerle dragon boat'da yarışacağız. Buradaki amacımız farkındalığı artırmak. Gün geçtikçe de denizlerimize olan farkındalık artırılıyor. Denizi de toprak gibi işleyerek deniz ürünlerimize ve denizdeki kaynaklarımıza da sahip çıkmaya çalışıyoruz' dedi.

'SU SPORLARI TUZLA İÇİN ÖNEMLİ'

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, "Bugün çok güzel ve çok mutlu bir gün. Başlangıçta Fly Board gösterilerini izledik daha sonra jet ski gösterilerini izledik şu anda dragon gösterileri başladı. Dolayısıyla su sporlarıyla dolu bir günü yaşıyoruz. Bu günü bize yaşatan başta Tuzla Belediye başkanına kıymetli ekibine tüm paydaşlarına çok teşekkür ediyorum. Su sporları Tuzla için önemli diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Tuzla denizcilikle anılan ve tersaneleriyle meşhur bir ilçemiz. Bugün hem kabotaj ve denizcilik bayramını kutluyoruz hem de su sporları festivali yapıyoruz. Bu anlamda Tuzla da kano ve kürek sporlarının daha ileriye gitmesi adına önemli bir gün diye düşünüyorum. Tuzla da yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin suyu ve su sporlarını görünce sudaki egzersiz ve hareketleri görünce onların da su sporlarına olan ilgisi artacaktır. Bu bakımdan bu festivalleri çok önemsiyoruz? diye konuştu.

'HEYECANLIYIZ'

Dragon yarışmasına katılacağını belirten Tuğçe Yeşilova, 'Çok heyecanlıyız. Yarışı bekliyoruz. Normalde tenis ve kürekle uğraşıyorum. Ekipteki arkadaşlarımın bir kısmı ilk defa yarışacak o yüzden heyecanlıyız dedi.

YORUMLAR
500
2. Türkiye Denizcilik Zirvesi sona erdi 2. Türkiye Denizcilik Zirvesi sona erdi İstanbul Boğazı'nda 25. kez düzenlenen yat yarışları renkli görüntülere sahne oldu İstanbul Boğazı'nda 25. kez düzenlenen yat yarışları renkli görüntülere sahne oldu
Kaynak: DHA

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, gençlik, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Ahu Tuğba'dan Meriç Erkan'a sert sözler: Benim sayemde para kazandı, hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum
14:55 Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü
14:52 Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor!
14:42 Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı
14:39 Kuyumcukent esnafı yönetim binasını bastı! Aidat ve otopark zamlarından şikayetçiler
14:34 Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu
14:27 Memur maaşına yapılan 41,69'luk zam, bedelli askerlik ücretini de etkileyecek! İşte masadaki rakam
13:59 Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı
13:56 Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı
13:43 Ümit Özdağ'ın "Yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 15:05:02. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement