Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Kaçak İçki Operasyonu

Tuzla'da Kaçak İçki Operasyonu

4 saat önce

Tuzla'da düzenlenen operasyonda, kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tuzla'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Tuzla'da düzenlenen operasyonda, kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık'ta Tepeören Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki alım, satım ve imalatı yapıldığı bilgisi üzerine, söz konusu yere baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada, alkol yapımında kullanılan 86,5 litre sıvı madde, yarım litre anason, boş içki şişeleri, huni, derece, kapak, kapak tıpası, kapak etiketi ve farklı markalara ait etiketler ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan R.G. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:45 Kaynak: AA

Aralık, Tuzla, Güncel
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