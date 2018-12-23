Tuzla'da Kaçak İçki Operasyonu

Tuzla
'da düzenlenen operasyonda, kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık
'ta Tepeören Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki alım, satım ve imalatı yapıldığı bilgisi üzerine, söz konusu yere baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada, alkol yapımında kullanılan 86,5 litre sıvı madde, yarım litre anason, boş içki şişeleri, huni, derece, kapak, kapak tıpası, kapak etiketi ve farklı markalara ait etiketler ele geçirildi. Polis
ekiplerince gözaltına alınan R.G. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.