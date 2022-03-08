TUZLA'DA KADINLAR, '8 MART' KONSERİNDE BULUŞTU - Son Dakika
Üye Girişi

TUZLA'DA KADINLAR, '8 MART' KONSERİNDE BULUŞTU

08.03.2022 16:56
TUZLA'DA KADINLAR, '8 MART' KONSERİNDE BULUŞTU

Tuzla Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü'nde Tuzlalı kadınlar için konser programı düzenledi.

Tuzla Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü'nde Tuzlalı kadınlar için konser programı düzenledi. Ses sanatçısı Seda Gökkadar, sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm yurtta çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Tuzla Belediyesi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, Tuzlalı kadınlara konser programı düzenlendi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde ses sanatçısı Seda Gökkadar, sevenleri ile buluştu. Konsere, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça'nın eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak, kamu kurum ve kuruluşlarının kadın çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, AÇEM Anneleri ve çok sayıda Tuzlalı vatandaş katıldı. Program öncesinde Tuzlalı kadınlara gül hediye edildi. Yaklaşık 1 saat süren konser programında Tuzlalı kadınlar, unutulmaz bir gün yaşadılar.

'BİZİM HER GÜNÜMÜZ BİRLİKTE GEÇİYOR'

Konser öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel mesajlar veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı konuşmasında, 'Hepinizi bir arada görmek çok güzel bir tablo benim için. Bugün birlikteyiz. Formalite icabı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Bizim her günümüz birlikte geçiyor. Her günümüz birlikte dayanışma içerisinde geçiyor. Kadınlarımızın daha çok değer gördüğü, üretime daha fazla katkı sunduğu, hayatta daha görünür ve daha kıymetli olduğu günlerin gelmesi temennisi ile günümüzü kutluyorum. Kadın olmak bir ayrıcalıktır ve bu gücümüzün farkında olarak kendimizi daha çok takdir ederek daha güçlü nesilleri yetiştirme temennisi ile gününüzü kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça'nın eşi Ferahil Akça ise,? Böyle bir anlamlı günde sizlerle birlikte olmanın vermiş olduğu mutluluk ile sizleri saygıyla selamlıyorum. Kadına şiddetin olmadığı, kadının ezilmediği, adının saygınlığının arttığı, kadınların öldürülmediği bir dünya temennisi ile kadın ekçiler günümüzü kutluyorum? dedi.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta madencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser Zonguldak'ta madencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ

Dünya Kadınlar Günü, Konser, Tuzla, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA KADINLAR, '8 MART' KONSERİNDE BULUŞTU - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:11:07. #1.13#
SON DAKİKA: TUZLA'DA KADINLAR, '8 MART' KONSERİNDE BULUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement