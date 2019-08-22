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Tuzla'da kamyon yolcu minibüsüne çarptı, 3 kişi yaralandı

1 saat önce

TUZLA'da seyir halindeki kamyon, durakta yolcu indiren minibüse çarptı.

Tuzla'da kamyon yolcu minibüsüne çarptı, 3 kişi yaralandı, System.String[]
TUZLA'da seyir halindeki kamyon, durakta yolcu indiren minibüse çarptı. Yaralanan minibüsteki 3 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Tuzla D-100 Karayolu Ankara istikameti, tersane köprüsü civarında meydana geldi.  İddialara göre kamyonun sürücüsü Osman Doğanay, seyir halindeyken, arkadan gelen bir araca yol vermek istedi.  Osman Doğanay,  o sırada durakta yolcu indiren Nurettin Balcı yönetimindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada yolculardan Kıvanç Kardeşler, Müzehher Akyol ve ismi bilinemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Minibüsün şoförü Nurettin Balcı, "Ben otobüs durağında yolcu indirirken, adam herhalde telefonla oynuyordu ki geldi direkt bizi içeri soktu." dedi.  Görgü şahidi Mustafa Pekdemir ise, "Kamyon normal seyir halindeyken, sol şeritten gelen araca yol vermeye çalışırken duraktan çıkan dolmuşun yola çıktığını görmüyor, vuruyor. Sonra direksiyonu toparlamak için diğer yola geçiyor. Dolmuştan 3 yaralı çıkarttık. Kamyoncu da bir şey yok. Diğer araç zaten park halindeymiş. İçinde kimse yoktu. 3 kişi hastaneye kaldırıldı" dedi.


- İstanbul
D-100 Karayolu, Nurettin Balcı, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:08 Kaynak: DHA
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