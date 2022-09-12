TUZLA'DA KAMYONET PANELVANA ÇARPTI - Son Dakika
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TUZLA'DA KAMYONET PANELVANA ÇARPTI

12.09.2022 13:11
TUZLA'DA KAMYONET PANELVANA ÇARPTI

TUZLA'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, karşı şeritten gelen panelvana çarptı.

TUZLA'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, karşı şeritten gelen panelvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesinde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Tan Tepe yönetimindeki 34 DE 7502 plakalı kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen Berker Üvenligil yönetimindeki 34 BFR 002 plakalı panelvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan içerisindeki sürücü Berker Üvenligil araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri panelvan içerisinde sıkışan Üvenligil'i kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Berker Üvenligil'in olay yerinde ilk müdahalesini yaparak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik polisleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

-------------------------Kaza yeri -Yaralı ambulansa bindirilmesi -Araçlardan detaylar

-Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUZLA'DA KAMYONET PANELVANA ÇARPTI - Son Dakika

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