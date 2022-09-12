Kaza, Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesinde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Tan Tepe yönetimindeki 34 DE 7502 plakalı kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen Berker Üvenligil yönetimindeki 34 BFR 002 plakalı panelvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan içerisindeki sürücü Berker Üvenligil araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri panelvan içerisinde sıkışan Üvenligil'i kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Berker Üvenligil'in olay yerinde ilk müdahalesini yaparak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik polisleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TUZLA'DA KAMYONET PANELVANA ÇARPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.