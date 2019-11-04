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Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da kapkaççının para dolu çantayı çaldığı anlar kamerada

Tuzla'da kapkaççının para dolu çantayı çaldığı anlar kamerada

7 saat önce

Tuzla'da kapkaççının para dolu çantayı çaldığı anlar kamerada Bankadan para çeken kişiyi takip ettiler, sokak ortasında parasını alıp kaçtılarİSTANBUL - Tuzla'da bankadan para çeken bir kişi, kendisini takip eden kapkaççıların saldırısına uğradı.

Tuzla'da kapkaççının para dolu çantayı çaldığı anlar kamerada

Bankadan para çeken kişiyi takip ettiler, sokak ortasında parasını alıp kaçtılar

İSTANBUL - Tuzla'da bankadan para çeken bir kişi, kendisini takip eden kapkaççıların saldırısına uğradı. Kapkaççı şahıs, aracından inen vatandaşın para dolu çantasını aldığı gibi kaçtı. Sokak ortasında yaşanan kapkaç anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bankadan para çeken bir kişi para dolu çantasını aracına koyarak yola koyuldu. O sırada bir araçta bekleyen 3 hırsız da para çeken kişiyi takip etmeye başladı. Takip edildiğinden habersiz kişi, aracını bir sokak üzerinde park etti, ardından para dolu çantayı yanına alıp araçtan indi. O sırada bir şahıs, vatandaşın arkasından yaklaşıp çantasını aldığı gibi kaçmaya başladı. Kapkaççı şahıs, o sırada sokakta gözcülük yapan diğer kapkaççı ile birlikte kendilerini bekleyen araca binerek hızla kaçtılar. Kapkaç mağduru kişi, şahısların peşinden koştuysa da yetişemedi. Polis şimdi her yerde o kapkaççıları arıyor.

Öte yandan sokak ortasındaki kapkaç anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracından para dolu çatasıyla inen kişi yürürken arkasından yaklaşan kapkaççı bir anda çantayı alıyor. Vatandaş, çantasını çalan kapkaççıyı kovalasa da yetişemiyor.

Tuzla'da kapkaççının para dolu çantayı çaldığı anlar kamerada

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:09 Kaynak: İHA
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