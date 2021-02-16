Tuzla'da kar mesaisi yapan personele başkandan tatlı ikramı - Son Dakika
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Tuzla'da kar mesaisi yapan personele başkandan tatlı ikramı

16.02.2021 18:53
Tuzla'da kar mesaisi yapan personele başkandan tatlı ikramı

İstanbul'da Pazar gününden bugün öğlene kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle Tuzla'da sokaklarda, kaldırımlarda ve caddelerde olumsuz bir durum yaşanmaması için Tuzla Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcadı.

İstanbul'da Pazar gününden bugün öğlene kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle Tuzla'da sokaklarda, kaldırımlarda ve caddelerde olumsuz bir durum yaşanmaması için Tuzla Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcadı. Tuzla Akfırat Mahallesi Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan ana arterde mahsur kalan vatandaşları da Tuzla Belediyesi ekipleri kurtardı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Sürekli olmasına rağmen tekrar tekrar temizlemek ve tekrar tekrar yol açımları yapmak büyük bir özveri istiyor. Arkadaşlarım ile gurur duyuyorum" dedi.

İstanbul'da Pazar gününden bugün öğlene kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle Tuzla'da sokaklarda, kaldırımlarda ve caddelerde olumsuz bir durum yaşanmaması için Tuzla Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcadı. Cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme araçları ile yapılan çalışmalar ile kar yağışı sırasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçildi. Kar küreme aracının temizlediği yerlere de tuz atıldı.  Tuzla'nın Akfırat Mahallesi'nde bulunan Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan ana arterde saatlerce mahsur kalan vatandaşların imdadına da Tuzla Belediyesi ekipleri yetişti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Yıldız Bulvarı'na gelerek mahsur kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ana arter, Tuzla Belediyesi'nin kar küreme aracı ile temizlendikten sonra mahsur kalan vatandaşlar yollarına devam etti. Ayrıca Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ilçe sınırları içerisinde görev yapan ekipleri ziyaret ederek gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Yazıcı, ekiplere tatlı ikram etti.

"ARKADAŞLARIM İLE GURUR DUYUYORUM"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," 24 saat esasıyla ekiplerin bu şekilde, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yerlere 2-3 kere girerek çalışmaları beni çok etkiledi. Allah razı olsun. Kaldırımları da bu şekilde temizlemeleri, hem ulaşım akslarını temizlemek hem de insanların yürüdüğü alanlarda sorun yaşatmayacak biçimde çalışmak yoğun kar yağışına rağmen, normalde kar yağışı biter temizlik sonra başlar. Sürekli olmasına rağmen tekrar tekrar temizlemek ve tekrar tekrar yol açımları yapmak büyük bir özveri istiyor. Arkadaşlarım ile gurur duyuyorum" dedi


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Kaynak: DHA

Tuzla Belediyesi, İstanbul, Tuzla, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da kar mesaisi yapan personele başkandan tatlı ikramı - Son Dakika

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