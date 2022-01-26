Tuzla'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Tuzla Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yoğun yağışın ardından kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Şadi Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, kar temizleme çalışmalarının yürütüldüğü merkez olan Orhanlı Mahallesi'ndeki atölyeyi ziyaret etti.

Personele moral vererek, teşekkür eden Kabaktepe, "Allah yardım etsin. Tuzla'yı iki gündür sokak sokak dolaşarak kar temizleme çalışması yapıyorsunuz. İstanbulumuz adına sahada çaba ve gayret gösteren arkadaşlarımıza bir selam verelim istedik" ifadelerini kullandı.