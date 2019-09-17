Son Dakika Haberleri: Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (1)
Son Dakika Güncel Haber

Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (1)

12 dakika önce

TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.

Tuzla'da kargo merkezinde
İstanbul DHA - TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis önlem alırken inceleme için uzman ekip bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Kargo merkezi
-Polisin önlemi
-Detaylar


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul için kritik uyarı: Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi
İstanbul'da iki gecede 50 bin kişi metro kullandı İBB Sözcüsü açıkladı: İstanbul'da gece metrosundan 50 bin kişi faydalandı Ekrem İmamoğlu İBB'de yaptıklarını açıkladı: 3.5 milyar TL tasarruf ettik, merkezi hükümetin sırtından yük alıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 09:15:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]