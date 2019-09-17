Son Dakika Haberleri: Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (1)
Son Dakika Güncel Haber

Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (1)

6 dakika önce

TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.

Tuzla'da kargo merkezinde
İstanbul DHA - TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis önlem alırken inceleme için uzman ekip bekleniyor.


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul için kritik uyarı: Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi
İstanbul'da iki gecede 50 bin kişi metro kullandı İBB Sözcüsü açıkladı: İstanbul'da gece metrosundan 50 bin kişi faydalandı Ekrem İmamoğlu İBB'de yaptıklarını açıkladı: 3.5 milyar TL tasarruf ettik, merkezi hükümetin sırtından yük alıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 09:14:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]