Son Dakika Haberleri: Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (1)
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Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (1)

1 saat önce

TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.

Tuzla'da kargo merkezinde

İstanbul DHA - TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis önlem alırken inceleme için uzman ekip bekleniyor.

İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:36 Kaynak: DHA
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