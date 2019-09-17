Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (1)
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TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:36 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis önlem alırken inceleme için uzman ekip bekleniyor.
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