Tuzla'da kargo merkezinde şüpheli toz alarmı
7 dakika önce
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:07 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis önlem alırken inceleme için uzman ekip bekleniyor.
İstanbul için kritik uyarı: Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi İstanbul'da iki gecede 50 bin kişi metro kullandı İBB Sözcüsü açıkladı: İstanbul'da gece metrosundan 50 bin kişi faydalandı Ekrem İmamoğlu İBB'de yaptıklarını açıkladı: 3.5 milyar TL tasarruf ettik, merkezi hükümetin sırtından yük alıyoruz