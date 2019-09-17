Tuzla'da kargo merkezinde şüpheli toz alarmı havadan görüntüler
49 dakika önce
TUZLA'DA KARGO MERKEZİNDE ŞÜPHELİ TOZ ALARMI (2) Havadan görüntüler.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:06 Kaynak: DHA
TUZLA'DA KARGO MERKEZİNDE ŞÜPHELİ TOZ ALARMI (2) Havadan görüntüler
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