Son Dakika Haberleri: Tuzla'da kargo merkezinde şüpheli toz alarmı havadan görüntüler
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Tuzla'da kargo merkezinde şüpheli toz alarmı havadan görüntüler

49 dakika önce

TUZLA'DA KARGO MERKEZİNDE ŞÜPHELİ TOZ ALARMI (2) Havadan görüntüler.

TUZLA'DA KARGO MERKEZİNDE ŞÜPHELİ TOZ ALARMI (2) Havadan görüntüler

Tuzla'da kargo merkezinde şüpheli toz alarmı havadan görüntüler

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:06 Kaynak: DHA
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