Son Dakika Haberleri: Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı
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Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı

1 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN (İstanbul/DHA) TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.

Tuzla'da kargo merkezinde
Çağrı ÇALIŞKAN (İstanbul/DHA)
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.
Olay sabah saatlerinde Orta mahalle Öztaş Sokak'ta meydana geldi. PTT kargo dağıtım merkezine gelen bir kargo çuvalı içerisinde toz maddenin saçılması şarbon şüphesine neden oldu. Polis ekipleri geniş çaplı bir önlem aldı. Çalışanlar dışarı çıkartılarak Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin  gelmesinin ardından polis tesisin bahçesinde bekleyen çalışanları dışarı çıkardı. Özel kıyafetlerini giyen AFAD ekipleri kargo merkezine girdi. Tedbir amaçlı olarak bir ambulans da olay yerinde bekletildi. Ekipler 2 saatlik incelemede yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Saçılan toz madde detaylı incelenmek üzere AFAD görevlilerince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Öte yandan valilikten olayla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklama şu şekilde:
"Bugün saat sabah 04.00 sıralarında Anadolu Yakası Tuzla Kargo İşleme Merkezine ulaşan kargonun ayrılması çalışmaları sırasında, açılan torbalar içerisindeki bir pakette henüz mahiyeti tespit edilemeyen toz niteliğinde bir maddeye rastlanılmıştır.
Konunun İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesiyle olay yerinde gerekli önlemler alınmış, sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerince tespit çalışmalarına hemen başlanmıştır.  112 Acil Komuta Merkezinden alınan bilgilere göre, olaydan sağlık durumu etkilenen herhangi bir personel bulunmamaktadır"


Görüntü Dökümü:
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-Kargo merkezi
-Polisin önlemi
-UMKE ekiplerinin gelişi
-AFAD ekiplerinin gelişi
-Ambulanstan görüntü





İstanbul, Tuzla, AFAD, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:47 Kaynak: DHA
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