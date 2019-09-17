Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (2)
22 dakika önce
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.
İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:26 Kaynak: DHA
- TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis önlem aldı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE) ekipleri sevk edildi.
EK görüntü
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-UMKE ekiplerinin gelişi
Görüntü Dökümü:
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-Kargo merkezi
-Polisin önlemi
-Detaylar
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