Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (2)
15 dakika önce
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:30 Kaynak: DHA
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis önlem aldı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE) ekipleri sevk edildi.
- İstanbul
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