Son Dakika Haberleri: Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (2)
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Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (2)

15 dakika önce

TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.

Tuzla'da kargo merkezinde
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis önlem aldı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:30 Kaynak: DHA
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İstanbul Tuzla'da "şüpheli toz" alarmı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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