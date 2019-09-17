Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (3)
5 dakika önce
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:38 Kaynak: DHA
İstanbul DHA -
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri önlem aldı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis tesisin bahçesinde bekleyen çalışanları dışarı çıkardı. Tedbir amaçlı olarak bir ambulans da olay yerinde bekletiliyor.
EK görüntü
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-UMKE ekiplerinin gelişi
-AFAD ekiplerinin gelişi
-Ambulanstan görüntü
Görüntü Dökümü:
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-Kargo merkezi
-Polisin önlemi
-Detaylar
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