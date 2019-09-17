Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (3)
1 saat önce
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:07 Kaynak: DHA
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis
ekipleri önlem aldı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE) ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Polis tesisin bahçesinde bekleyen çalışanları dışarı çıkardı. Tedbir amaçlı olarak bir ambulans da olay yerinde bekletiliyor.
- İstanbul
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