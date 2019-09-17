Tuzla'da kargo merkezinde şüpheli toz alarmı (4)

TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri önlem aldı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis tesisin bahçesinde bekleyen çalışanları dışarı çıkardı. Tedbir amaçlı olarak bir ambulans da olay yerinde bekletiliyor.

- İstanbul