Son Dakika Haberleri: Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (4)
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Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (4)

51 dakika önce

TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.

Tuzla'da kargo merkezinde
İstanbul DHA -
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri önlem aldı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis tesisin bahçesinde bekleyen çalışanları dışarı çıkardı. Özel kıyafetlerini giyen AFAD ekipleri kargo merkezine girdi. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Tedbir amaçlı olarak bir ambulans da olay yerinde bekletiliyor.

EK görüntü
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-UMKE ekiplerinin gelişi
-AFAD ekiplerinin gelişi
-Ambulanstan görüntü

Görüntü Dökümü:
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-Kargo merkezi
-Polisin önlemi
-Detaylar


İstanbul, Polis, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:41 Kaynak: DHA
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