Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (4)
51 dakika önce
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.
İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:41 Kaynak: DHA
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TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis
ekipleri önlem aldı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE) ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Polis tesisin bahçesinde bekleyen çalışanları dışarı çıkardı. Özel kıyafetlerini giyen AFAD ekipleri kargo merkezine girdi. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Tedbir amaçlı olarak bir ambulans da olay yerinde bekletiliyor.
EK görüntü
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-UMKE ekiplerinin gelişi
-AFAD ekiplerinin gelişi
-Ambulanstan görüntü
Görüntü Dökümü:
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-Kargo merkezi
-Polisin önlemi
-Detaylar
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