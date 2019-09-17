Son Dakika Haberleri: Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (4)
Son Dakika Güncel Haber

Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (4)

39 dakika önce

TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.

Tuzla'da kargo merkezinde
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri önlem aldı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis tesisin bahçesinde bekleyen çalışanları dışarı çıkardı. Özel kıyafetlerini giyen AFAD ekipleri kargo merkezine girdi. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Tedbir amaçlı olarak bir ambulans da olay yerinde bekletiliyor.


- İstanbul
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Polis, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı
Damadı tarafından bıçaklanan talihsiz kadın, kanlı elleriyle duvara vurarak yardım istedi HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı İstanbul Tuzla'da "şüpheli toz" alarmı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:28:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]