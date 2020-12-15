Tuzla'da karısını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, tutuklanması talebiyle Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Şüpheli Ceyhun Ç., ifade işlemlerinin ardından suçu işlediğine dair somut delillerin bulunması ve kaçma şüphesi olması gibi gerekçelerle "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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