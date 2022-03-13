Tuzla'da karla mücadele gece boyunca sürdü - Son Dakika
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Tuzla'da karla mücadele gece boyunca sürdü

13.03.2022 15:19
Tuzla'da karla mücadele gece boyunca sürdü

İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren yoğunluğunu artırdı.

İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren yoğunluğunu artırdı. Tuzla Belediyesi ekipleri de gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren yoğunluğunu artırdı. Kısa sürede tüm İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, beyaz bir örtü oluşmasına neden oldu. Tuzla Belediyesi ekipleri de gece boyunca karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın kriz merkezinde bizzat takip ettiği çalışmalarda 63 araç ve 450 personel hazır bulundu. Tuzla'nın 17 mahallesine gece boyunca aralıksız süren çalışmalar neticesinde olumsuz bir durum yaşanmadı

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADITuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile sokak hayvanlarına yönelik yılın her günü aralıksız sürdürülen mamamatiklere su ve mama yenileme çalışmaları, kar yağışı boyunca artırılarak sürdürüldü. Özellikle dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı sırasında da Tuzla Belediyesi ekipleri seferberliğin halini devam ettirdi. Tuzla'da bulunan sokak hayvanlarının su ve mama bulmakta zorlanmaması için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü.

Tuzla'da karla mücadele gece boyunca sürdü
Tuzla'da karla mücadele gece boyunca sürdü
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Tuzla'da karla mücadele çalışmaları gece boyunca sürdü Tuzla'da karla mücadele çalışmaları gece boyunca sürdü Tuzla Belediyesi Ekipleri, 63 araç ve 450 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor Tuzla Belediyesi Ekipleri, 63 araç ve 450 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Tuzla Belediyesi, İstanbul, Tuzla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da karla mücadele gece boyunca sürdü - Son Dakika


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