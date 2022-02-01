Üye Girişi
Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar - Son Dakika

Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar

01.02.2022 11:40
Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar

Tuzla'da iki grubun kavgasını ayırmak için olay yerine giden genç, saldırganlar tarafından bıçaklandı.

Tuzla'da iki grubun kavgasını ayırmak için olay yerine giden genç, saldırganlar tarafından bıçaklandı. Kardeşinin bıçaklandığı haberini alan ağabey de kardeşini kurtarmak için olay yerine gidince bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçaklanan ağabey kardeşe hastanede yapılan ameliyatlarda, yaklaşık 60 dikiş atıldı. Sokak ortasında yaşanan kavga anları ve yaralıların hastanede yattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü aksam saatlerinde Tuzla Aydıntepe Mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre, mahallede bulunan bir parkta oturan gençlere başka bir grup sözlü tehditte bulundu. Aynı mahallede oturan gençler, olayı yatıştırması için arkadaşları olan Recep Yaman'ı çağırdı. Olay yerine gelen Yaman tartışan iki grubun arasını düzeltip olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Diğer grupta bulunan şahıslardan biri, sokak ortasında bir anda Recep Yaman'a saldırdı. Çıkan kavgada Recep Yaman bıçaklandı. Çevrede bulunan vatandaşların Recep Yaman'ın ağabeyi Hasan Yaman'ı araması üzerine, kardeşini kurtarmak için gelen ağabey Hasan Yaman da aynı grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Ağabey kardeş, olay yerinde çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Recep Yaman ve ağabey Hasan Yaman'ı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çeşitli yerlerinden bıçaklanan ağabey ve kardeşe çok sayıda dikiş atıldı. Yaman Ailesi yaşanan olaydan dolayı saldırgan şahıslardan şikayetçi oldu.

Saldırıya uğrayan gençlerin babası Ekrem Yaman, "Küçük oğlumun arkadaşları bir kavgaya karışmışlar küçük oğlumdan yardım istemişler. Bıçaklı insanlar önümüzü kesti yakınsan gel yardım et diye. Küçük oğlum olay yerine gidip aralarında konuşup tatlıya bağlıyorlar. Çocuklar olay yerinden ayrıldıktan sonra karşı grup büyüklerini arıyor. Büyükleri olay yerine gelince kargaşa çıkıyor. Çıkan kargaşa kavgaya dönüşüyor. Büyük oğlum da kardeşini kurtarmak için olay yerine geliyor. Karşı grup hem büyük oğluma hem de küçük oğluma saldırıyor. İki çocuğumu da bıçaklıyorlar. Neticede hastanedeyiz. İki oğlum da olayda bıçaklanmış. İki oğlum da ameliyat geçirdi. Büyük oğlum ağır ameliyat geçirdi. Hastaneden çıkmadı. Tedavisi devam ediyor. Tedavi ne kadar daha sürecek bilmiyoruz. Küçük oğlum biraz daha iyi. Büyük oğlumun karın bölgesinde 36 dikiş var, diğer yaralı yerleri kapalı kaç dikiş var bilmiyoruz. Küçük oğlumda 12 dikiş var "dedi.

Kalabalık bir gurubun ağabey ve kardeşe saldırdığı anlar, yaşanan arbede, ve yaralıların hastanede çekilmiş görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

(Muharrem Çam - Abdulsamet Kaya - Halit Arslan/ İHA)

Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar
Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar
Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar
Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar
Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar
Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar
Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar
Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar
Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar
Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar
Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar
Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar
Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar

YORUMLAR
500

Hasan Yaman, kavga, Tuzla, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:44 Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım
12:15 Benzin istasyonunu kirasız işletmeye kalktılar! Mal sahibi çözümü girişleri kapatmakta buldu
12:13 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var?
12:06 Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor!
12:03 AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
11:53 Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti
11:38 Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 13:00:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement