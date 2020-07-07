Tuzla'da kavga eden gençleri uyaran 2 mahalle sakini bıçaklandı - Son Dakika

Tuzla'da kavga eden gençleri uyaran 2 mahalle sakini bıçaklandı

TUZLA'da, sokakta gürültü yapan gençleri uyaran mahalle sakinleri ile gençler arasında kavga çıktı.

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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA-  TUZLA'da, sokakta gürültü yapan gençleri uyaran mahalle sakinleri ile gençler arasında kavga çıktı. Olayda iki mahalle sakini bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, mahallede yaşanan kavga sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, önceki akşam saatlerinde Tuzla'da meydana geldi. Sokakta kendi aralarında tartışan 2'si kardeş 3 genç, küfürlü konuşarak gürültü yapınca balkonda oturan mahalle sakinleri tarafından uyarıldı. Uyarılara sinirlenen gençler, mahalle sakinlerinin aşağı inmelerini istedi. Sokağa çıkan mahalle sakinleri ile gençler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada iki mahalle sakini bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Davut B., ile hafif yaralanan bir başka kişi ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Özkan S., Serkan S. ve Samet E. adlı gençleri gözaltına aldı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ayrıca sosyal mesafe kurallarını çiğneyen 3 kişiye 900'er lira cezai işlem uyguladı. Çıkan kavga sonrası yaşananlar ise mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

"MAHALLEMİZDE HUZUR YOK ŞU AN"

Mahalle sakini, Sedat Kılıç, "Mahallemizde huzur yok şu an. Gerçekten şimdiki gençlerimiz uyuşturucu, alkol kullanıyor. Mahallemizde rahat rahat oturamıyoruz. Parkımız gençlerle dolu. Gidip de bir aile çay içip muhabbet edemiyor burada. Polis ekiplerimize, muhtarımıza söylüyoruz. Onlar Allah'ın izniyle müdahale edecekler ama gençlerimizi zehirliyorlar. Olmayan şeyler yaşandı dün. Ufak tefek şeyler büyüdü. Arkadaşlarımızın iki tanesi yaralandı. Birinin durumu iyi diğeri de ikinci ameliyatını olacak. Allah şifasını versin inşallah" dedi.

"BİZ BÖYLE İNSANLARI SOKAĞIMIZDA İSTEMİYORUZ"

Kılıç aynı mahallede oturdukları gençler için de, "Mahallemizde huzur istiyoruz. Artık arkadaşımız, komşuluk hakkımız var ama bu şekilde olmasın. Küfürlü şekilde başladı olay. Kendi aralarında küfürlü konuşuyorlardı. Ondan sonra olay büyüdü gitti. İstemiyoruz böyle insanları. Ailemizle oturuyorduk. Bağırıp tehdit ettiler. 'Erkekseniz aşağıya inin.' Şöyledir böyledir tehditler savurdular. Yarım saat içinde kaybolup kaçtılar, yakalandılar. Ama iki arkadaş serbest bırakılmış. Bıçaklayan arkadaşı tutmuşlar. Biz böyle insanları sokağımızda istemiyoruz" ifadelerini kullandı.


Tuzla, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:24 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da kavga eden gençleri uyaran 2 mahalle sakini bıçaklandı - Son Dakika
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