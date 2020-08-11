Tuzla'da kaymakam ve belediye başkanı korona virüs tedbirlerini denetledi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm yurtta ikinci kez başlayan korona virüs salgını tedbirlerinin denetimi devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm yurtta başlayan korona virüs salgını tedbirlerinin denetimi devam ediyor. Megakent İstanbul'un en kalabalık noktalarından birisi olan Tuzla'da da denetimlere ilçe protokolü de katıldı. Denetlemede zabıta ve polis ekipleri sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı

Tuzla'da gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetimine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Tuzla Kaymakamlığına vekalet eden İstanbul Vali Yardımcısı Necip Çakmak da katıldı. İş yerlerini tek tek denetleyen ekipler sosyal mesafenin korunup korunmadığına ve maske kullanımına dikkat etti.

Denetimin amacının halkı uyarmak olduğunu belirten İstanbul Vali Yardımcısı Necip Çakmak, "Bugün tüm Türkiye'de denetim var. Denetimin amacı milletin bu salgına karşı daha duyarlı olmasını hatırlatmak. İlçe esnafı kurallara ne kadar uyuyor ne kadar önlem alıyor onları denetledik. Burada bütün amacımız halkımızı uyarmak. Tuzla ilçemizde korona virüsüne karşı kurallara genelde uyuyorlar.İstanbul'un Pandemi konusunda iyi ilçelerinden biri, bazı bölgelerimizde sıkıntı var onları da ıslah edersek Tuzla daha iyiye gidecek inşallah" diye konuştu.

"Tüm vatandaşlarımız kurallara uyarak dikkat etmeliler"

Korona virüs riskinin devam ettiğini ve tüm vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek hijyenik olması gerektiğini belirten Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bugün İçişleri Bakanlığımızın tüm Türkiye'de yapmış olduğu denetlemenin bir ayağını Tuzlamızda belirlenen bir noktada yaptık ama ekiplerimiz ve polis arkadaşlarımız Tuzlamızın tamamında bunu devam ettiriyorlar. Pandemi süreci henüz geçmiş değil. Vakaların artması korkulan bir dönemde alınacak her tedbir ülkemiz için milletimiz için bunun yansımanın yanısıra ekonomimiz için çok önemli. Dolayısıyla bu Pandemi sürecinde herkesin maske ve mesafe kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Bir doktor olarak söylüyorum. Virüsün yaşla alakalı tabii ki tıbbi etkileri var ama Vatandaşlarımızın tüm yaş gruplarının tamamını kapsayan hijyen ve kurallara dikkat edilmese eğer yoğun bakıma kadar götürebilir. Risk ihtimalinin devam ettiğini ve tüm vatandaşlarımızın kurallara uyması gerektiğinin altını çiziyorum" diye konuştu. - İSTANBUL