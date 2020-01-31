Tuzla'da kaynak makinesi çalan şüpheliler kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuzla'da kaynak makinesi çalan şüpheliler kamerada - Son Dakika

Tuzla'da kaynak makinesi çalan şüpheliler kamerada

6 saat önce

Tuzla'da girdikleri iş yerinden 15 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen kaynak makinesi çalan şüpheliler yakalandı.

Tuzla'da kaynak makinesi çalan şüpheliler kamerada, System.String[]
Tuzla'da girdikleri iş yerinden 15 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen kaynak makinesi çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Olay, 16 Kasım'da Tuzla Aydıntepe Mahallesi Harmandalı Sokaktaki iş yerinde meydana geldi. İki şüphelinin iş yerine girerek 5 adet kaynak makinesi, 16 adet spiral ve taşlama makinesi çalarak olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibi S.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler detaylı incelemelerin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, yaptığı teknik takip sonucu Güneş D.(20)'yi 19 Ocak Pazar günü adresinde yakaladı. Şubede sorgulanan Güneş D.'nin 41 adet suç kaydı ve 4 adet aranmasının olduğu öğrenildi. Hırsızlık şüphelilerin S.K.'nın iş yerinden 15 bin lira değerinde malzeme çaldıkları tespit edildi. Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülere yansıyan diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan iki şüphelinin iş yerine girerek malzeme çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Aydıntepe, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tahvil faizi Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneye düştü
Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:50:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla'da kaynak makinesi çalan şüpheliler kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]