TUZLA'DA KAZA KAMERADA: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPIP TAKLA ATTI - Son Dakika
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TUZLA'DA KAZA KAMERADA: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPIP TAKLA ATTI

22.07.2022 11:36
TUZLA'DA KAZA KAMERADA: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPIP TAKLA ATTI

TUZLA'da yola çıkan otomobile çarpmamak için direksiyon kıran sürücü park halindeki otomobile çarparak takla attı.

TUZLA'da yola çıkan otomobile çarpmamak için direksiyon kıran sürücü park halindeki otomobile çarparak takla attı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında kullandığı 41 AIT 732 plakalı otomobille ilerleyen Volkan Karakaya, aynı anlarda bir iş yerinden sokağa çıkmaya çalışan otomobile çarpmamak için sola manevra yaptı. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Karakaya kullandığı otomobille, park halindeki 34 EEU 272 plakalı hafif ticari araca çarparak takla attı. Kazada sürücü Volkan Karakaya araç içerinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı Karakaya'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karakaya'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ANI KAMERADA

Görüntülerde seyir halindeki Volkan Karakaya yönetimindeki otomobil, iş yerinden caddeye çıkan araca çarpmamak için manevra yaparak park halindeki araca çarpıyor. Takla atan aracın içerisinde yaralanan sürücünün yardımına çevredekilerin koştuğu görülüyor.


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Kaynak: DHA

Orhanlı Mahallesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUZLA'DA KAZA KAMERADA: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPIP TAKLA ATTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TUZLA'DA KAZA KAMERADA: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPIP TAKLA ATTI - Son Dakika
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