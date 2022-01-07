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TUZLA'DA KAZADA YAN YATAN MİNİBÜSTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

TUZLA'DA KAZADA YAN YATAN MİNİBÜSTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

07.01.2022 20:11
TUZLA'DA KAZADA YAN YATAN MİNİBÜSTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

TUZLA'da otomobil ile çarpışarak, yan yatan panelvan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

TUZLA'da otomobil ile çarpışarak, yan yatan panelvan minibüsteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 UJD 72 plakalı Abdurrahman İlhan yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken, bir anda önüne çıkan Murat Topaloğlu yönetimindeki 34 NR 6915 plakalı panelvan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs park halindeki bir otomobile çarparak yan yattı. Kazada minibüste bulunan Murat Topaloğlu ile Elif Topaloğlu yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi minibüsten çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yan yatan minibüs nedeniyle cadde trafiğe kapandı. Minibüsün vinçle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FREN YAPMAYA FIRSATIM OLMADI

Kazaya karışan Abdurrahman İlhan, Aşağıdan yukarı doğru gidiyordum. Minibüs bir anda karşıma çıktı. Fren yapmaya fırsatım olmadı. Biraz frene bastım ama araca vurmuş oldum. Minibüsün geldiğini görmedim. Hızlı geliyordu. Ben vurunca minibüs devrildi. Çok büyük bir yaralı yoktu. Biz iyiyiz dedi.

TUZLA'DA KAZADA YAN YATAN MİNİBÜSTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
TUZLA'DA KAZADA YAN YATAN MİNİBÜSTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
TUZLA'DA KAZADA YAN YATAN MİNİBÜSTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
TUZLA'DA KAZADA YAN YATAN MİNİBÜSTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
TUZLA'DA KAZADA YAN YATAN MİNİBÜSTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

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Murat Topaloğlu, Otomobil, Minibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TUZLA'DA KAZADA YAN YATAN MİNİBÜSTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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