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Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da kimyasal koku paniği

Tuzla'da kimyasal koku paniği

1 saat önce

Tuzla'da kimyasal koku paniğiİSTANBUL - Tuzla'da bir sokak üzerinde bulunan rögar kapaklarından kimyasal kokular geldiği iddia edildi.

Tuzla'da kimyasal koku paniği

İSTANBUL - Tuzla'da bir sokak üzerinde bulunan rögar kapaklarından kimyasal kokular geldiği iddia edildi. Çevreye yayılan koku paniğe neden olurken olay yerindeki incelemeler sürüyor.

Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak üzerinde bulunan rögar kapaklarından çevreye kötü kokular yayıldığı iddia edildi. Kimyasal koku paniği yaşandığı olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor. Öte yandan olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Tuzla'da kimyasal koku paniği

Polis, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:44 Kaynak: İHA
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