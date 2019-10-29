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Tuzla'da kimyasal koku paniği

56 dakika önce

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHATuzla'da rögardan gelen kötü kokular paniğe yol açtı.

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA

Tuzla'da rögardan gelen kötü kokular paniğe yol açtı. Yapılan ilk incelemelerde insan sağlığını tehdit eden bir unsur bulunmazken, detaylı ölçümler için AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak üzerinde bulunan rögar kapaklarından kötü kokular geldiği yönünde mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Sevcan Sokağı güvenlik amaçlı kapattı. Paniğe yol açan kötü kokulara ilişkin yapılan ölçümlerin ilk değerlendirmesinde, insan sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir unsur bulunmadığı öğrenildi. Tekrar ölçüm yapılmak üzere AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor

Tuzla'da kimyasal koku paniği

Tuzla, AFAD, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:14 Kaynak: DHA
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